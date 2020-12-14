حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات وتتواصل حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.