حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات وتتواصل حتى 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

3

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442 11:51 AM

الأرصاد: تشمل بعض المحافظات وتتواصل حتى 9 مساءً

حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

1 761

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020