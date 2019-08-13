الهلال بـ"الأرض والجمهور" وفارق الهدفين .. والأهلي يسعى لقلب الموازين

في لقاء ملتهب آسيويًا ضمن دور الستة عشر آسيويًا

يستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره الأهلي في قمة سعودية بنكهة آسيوية، حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن إطار منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

الهلال يدخل المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نشوة الفوز في لقاء الذهاب4 / 2.

ويسعى الأزرق من خلال هذه المواجهة الصعبة الوصول لدور ربع النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، إلى جانب فارق الهدفين الذي يشكل دافعًا قويًا للعب بارتياح أكثر، لكنها كرة القدم لا تعترف بالمستحيل حتى آخر ثانية من زمن اللقاء.

في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بفرصة واحدة إذا ما أراد التأهل للدور ربع النهائي، وهو الفوز بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر من أجل ضمان بطاقة التأهل.

القمة السعودية تفتقد لخدمات لاعب الهلال محمد البريك (بداعي الإصابة) فيما يغيب عن قائمة الأهلي اللاعب سعيد المولد.

ومن المتوقع أن يرمى المدير الفني للأهلي الكرواتي "برانكو" بكامل أوراقه مع إطلاق صافرة البداية من أجل زيارة المرمى الأزرق مبكرًا وتقليص الفارق (الأهداف) حتى يتساوى في النتيجة، ومن ثم قلب الطاولة، في حال تخاذل أصحاب الأرض، أو حدث العكس وواصلوا انتفاضتهم وأكدوا تفوقهم على الضيوف مرة أخرى.