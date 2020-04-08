الملحقية السعودية بأمريكا تعتمد نتائج فصل الربيع للمبتعثين بسبب كورونا

بناء على توجيهات وزير التعليم بالتسهيل عليهم خلال هذه الجائحة

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد نتائج فصل الربيع 2020 للمبتعثين، وذلك حسب نظام التقييم الذي تعتمده الجامعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، قالت "الملحقية" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه بناء على توجيهات وزير التعليم بالتسهيل على المبتعثين خلال هذه الجائحة، فقد وجّه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار باعتماد نتائج فصل ربيع ٢٠٢٠م، حسب نظام التقييم الذي تعتمده الجامعة، مؤكدة أنه في حال تخيير الطالب بين النظامين (الدرجات أو pass/ Fail ) فسيُسمح له بحرية الاختيار.