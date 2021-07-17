التعليم تعتمد نتائج #إجراءات_النقل الخارجي عبر "نور"

قالت وزارة التعليم اليوم: إنها اعتمدت نتائج #إجراءات_النقل الخارجي.
وقالت الوزارة عبر تويتر: ندعو جميع المتقدّمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في #نظام_نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.
دعتْ لمراجعة واعتماد الرغبات في موعدٍ أقصاه الخميس
قالت وزارة التعليم اليوم: إنها اعتمدت نتائج #إجراءات_النقل الخارجي.
وقالت الوزارة عبر تويتر: ندعو جميع المتقدّمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في #نظام_نور؛ لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ.