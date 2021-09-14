"إيه بي بي" تكشف النقاب عن أحد أسرع وأقوى أنظمة الشحن بالعالم

أطلقت مجموعة حلول تساعد في تسريع التحرك نحو منجم خالٍ من الكربون

أطلقت شركة إيه بي بي اليوم "إيه بي بي أبيليتي إي ماين" مجموعة من الحلول التي ستساعد في تسريع التحرك نحو منجم خالٍ من الكربون.

وكشفت "إيه بي بي" أيضًا عن تجربة ميزة الشحن السريع من "إيه بي بي أبيليتي إي ماين"، الذي يعد أسرع وأقوى نظام شحن بالعالم، صُمم للتفاعل مع جميع أنواع شاحنات نقل التعدين الكهربائي.

وتشتمل "إي ماين" على مجموعة من تقنيات الكهرباء التي تجعل المنجم مدارًا بالكهرباء بشكل كامل، من المنجم إلى الميناء، ومتكاملاً مع التطبيقات والخدمات الرقمية لمراقبة وتحسين استخدام الطاقة.

كما يمكنها كهربة أي معدات تعدين عبر رفع وطحن وسحب ومناولة المواد. وبدءًا من 2022 ستشتمل على ميزة شحن سريع جديدة من طراز "إيه بي بي أبيليتي إي ماين"، تعمل على توفير شحنات كهربائية عالية الطاقة لشاحنات النقل، وهي الآن في مرحلة تجريبية.

كما أنه يشتمل على نظام العربة الكهربائية من إيه بي بي أبيليتي إي ماين، الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف الطاقة والأثر البيئي.

وقال ماكس لودكي، الرئيس العالمي للتعدين في إيه بي بي: "تشهد صناعة التعدين العالمية أحد أهم التحولات في جيلنا، وهي أن تكون خالية من الكربون".

وأردف: "وتعد إيه بي بي أبيليتي إي ماين حدثًا فارقًا، يعمل على المساعدة في تحويل عمليات التعدين الحالية من طاقة الوقود الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية بشكل كامل. ومن الممكن أن تصبح المناجم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة مع انخفاض مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير مع الحفاظ في الوقت نفسه على المنافسة، وضمان الإنتاجية العالية".

وأضاف مهرزاد أشناغاران، مدير خط الإنتاج العالمي بالمحطة الكهربائية والمركبة: "نحتفل بمرور 130 عامًا على صناعة التعدين، وعقود في كهربة معدات التعدين".

وتابع: "اليوم نقوم بتوسيع قدراتنا الهندسية واستثماراتنا في النقل الكهربائي لتقديم حلول جديدة لتلبية الطلب المتزايد لعملائنا. وإضافة إلى الفوائد البيئية فإن تقلُّب أسعار الوقود يجعل الكهرباء أكثر تنافسية من حيث التكلفة، والتشريعات تقود التحول نحو المناجم التي تعمل بالطاقة الكهربائية. إيه بي بي لا تفهم هذه المتطلبات فحسب، ولكن يمكننا أيضًا تعزيز الصناعة للوفاء بها".

وأضاف: "من الممكن أن تكون ميزة الشحن السريع من إي ماين بمنزلة حجر الزاوية للتحول إلى المناجم المكهربة بالكامل عبر الصناعة. تم تصميم هذا الحل المرن والمؤتمت بالكامل لأقسى البيئات، ويمكن تركيبه في أي مكان، ويمكن شحن أي شاحنة كهربائية دون تدخُّل بشري حتى 600 كيلو وات، وهي أعلى طاقة متوافرة في السوق اليوم لتقليل وقت تعطل الأصول المتنقلة. يعتمد وقت الشحن على سعة البطارية الموجودة على متن شاحنة النقل والملف التشغيلي، ولكن في كثير من الحالات يمكن الوصول إلى حالة الشحن المناسبة في غضون 15 دقيقة. مع إي ماين ستوسع إيه بي بي قدرتها لتشمل كهربة شاحنات التعدين وتقنيات عملية النقل الكاملة".

وأشار إلى أن "إي ماين" توفر تخطيطًا وتفكيرًا متكاملَين للتصميم لزيادة قيمة الكهرباء إلى الحد الأقصى؛ وهو ما يساعد على تصميم عملية النقل بالطريقة المثلى مع الحلول الكهربائية التي تتوافق مع قيود المناجم، وتساعد على تحقيق أهداف الإنتاج.

وأوضح أن "إيه بي بي" تساعد مشغلي المناجم على رسم خريطة رحلتهم نحو منجم يدار بالكهرباء بالكامل بدءًا من التخلص التدريجي من الديزل إلى تضمين عقلية جديدة ومهارات جماعية جديدة من خلال الدمج الكامل للكهرباء والأنظمة الرقمية من المنجم إلى الميناء. وتقلل "إي ماين" من التكاليف الإجمالية، وتعمل على تحسين أداء المناجم مع تقليل التأثير البيئي بشكل كبير.

وواصل: تستند "إيه بي بي" إلى 130 عامًا من الخبرة في صناعة التعدين، وهي رائدة في دمج الكهربة والأتمتة والرقمنة في التعدين. وتعتمد "إي ماين" على "إيه بي بي أبيليتي ماين أوبتيمايز"، وهي منصة تعمل على تحسين الهندسة في تصميم المحطة أو المنجم، وتسهيل التحول نحو المنجم الرقمي والخالي من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل.

ولفت إلى أن "إيه بي بي" (ABB: SIX Swiss EX) شركة عالمية رائدة في مجال التقنية، تعمل على تنشيط تحول المجتمع والصناعة لتحقيق مستقبل أكثر إنتاجية واستدامة من خلال ربط البرامج بمجموعة الكهرباء والروبوتات والأتمتة والحركة. وتدفع "إيه بي بي" حدود التقنية لدفع الأداء إلى مستويات جديدة. ومع وجود تاريخ من التميز، يمتد إلى أكثر من 130 عامًا، فإن نجاح إيه بي بي مدفوع بنحو 105000 موظف موهوب في أكثر من 100 دولة. https://global.abb/group/en .

وختم قائلاً: تُعتبر أعمال شركة "إيه بي بي" في مجال أتمتة التشغيل الآلي للعمليات رائدة في مجال الأتمتة والكهرباء والرقمنة للعمليات والصناعات الهجينة. نحن نخدم عملاءنا بمجموعة واسعة من المنتجات والأنظمة والحلول الشاملة، بما في ذلك نظام التحكم الموزع رقم 1، والبرمجيات، وخدمات دورة الحياة، والمنتجات الخاصة بالصناعة، فضلاً عن القياس والتحليلات والعروض البحرية والشحن التوربيني. وبصفتنا رقم 2 عالميًّا في السوق فإننا نبني على خبرتنا العميقة في المجال، وفريقنا المتنوع، والتأثير العالمي.. وإننا نكرس جهودنا لمساعدة عملائنا على زيادة القدرة التنافسية، وتحسين عائد الاستثمار، وتشغيل عمليات آمنة وذكية ومستدامة. go.abb/processautomation