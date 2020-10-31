37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

رفعت إجمالي الإصابات إلى 6802

جاءت مدينة حائل في المرتبة الثالثة بعد أن سجلت اليوم السبت، 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وسجلت محافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الشملي حالة واحدة؛ وبذلك يصبح عدد الحالات اليوم بمنطقة حائل 37 حالة إيجابية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل بلغ 6802 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.