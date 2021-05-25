الأرصاد: الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف والحرارة قد تلامس الـ 50

التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعظم المناطق

أكّد المركز الوطني للأرصاد، أن الثلاثاء المقبل هو موعد دخول فصل الصيف أرصادياً على المملكة.

وأضاف المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بمعدلات ما بين ٣ْ٨ الصغرى إلى ٤ْ٨ العظمى وقد تلامس ٥ْ٠ في بعض مناطق المملكة.