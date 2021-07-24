مفوضة حقوق الإنسان تعرب عن قلقها من قمع إيران للاحتجاجات بسبب أزمة نقص المياه في ‏خوزستان

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو بمقاطعة خوزستان بإيران.
وقالت باشيليت في بيان صحفي أمس: إن الوضع كارثي ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك؛ حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.
وأعربت المفوضة عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.
السلطات تستخدم القوة المفرطة واعتقالات واسعة النطاق لقمع المحتجّين
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، السلطات الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص المزمن في المياه، بدلاً من استخدام القوة المفرطة والاعتقالات واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات بسبب نقص المياه وسوء الإدارة في 15 يوليو بمقاطعة خوزستان بإيران.
وقالت باشيليت في بيان صحفي أمس: إن الوضع كارثي ويتراكم منذ سنوات عديدة، ويجب على السلطات الإيرانية الإقرار والعمل وفقاً لذلك؛ حيث إن إطلاق النار واعتقال الناس سيزيد ببساطة من حالة الغضب واليأس، مضيفةً أن المياه حق فعلي، ولكن بدلاً من الاستجابة لدعوات مواطنيها المشروعة لدعم هذا الحق، ركزت السلطات في الغالب على قمع أولئك الذين يطلقون تلك الدعوات.
وأعربت المفوضة عن قلقها للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن الاعتقالات والاحتجاز على نطاق واسع.