الصين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.



وقالت اللجنة في نشرتها اليومية: إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.