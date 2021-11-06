الصين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية: إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443 10:34 AM

الصين تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية: إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

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