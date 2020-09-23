"الصحة": تسجيل 561 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1102 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 331359 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1102 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 313786 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4569 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 13004 والحالات الحرجة 1095 حالة.