"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

تجنباً للمخاطر الوبائية التي قد تنشأ من التجمعات وهدّدت بمعاقبة المخالفين

علّقت وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وزارة السياحة مرافق الإيواء السياحي

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 12:44 PM

تجنباً للمخاطر الوبائية التي قد تنشأ من التجمعات وهدّدت بمعاقبة المخالفين

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

عبدالله الراجحي

جدة

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علّقت وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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