رئيس الجامعة الإسلامية المُكلف يستقبل القنصل الإندونيسي

استقبل رئيس الجامعة الإسلامية المكلف، الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا ايكو هارتونو، والوفد المرافق معه.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسن العوفي، وعميد شؤون الخريجين الدكتور إبراهيم الصاعدي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور سامي الحيسوني.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 05:16 PM

رئيس الجامعة الإسلامية المُكلف يستقبل القنصل الإندونيسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل رئيس الجامعة الإسلامية المكلف، الدكتور عبد الله بن محمد العتيبي، اليوم الأربعاء، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا ايكو هارتونو، والوفد المرافق معه.

جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور حسن العوفي، وعميد شؤون الخريجين الدكتور إبراهيم الصاعدي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور سامي الحيسوني.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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