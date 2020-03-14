بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب

الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني.

وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية.