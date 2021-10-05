الكويت.. إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك

بعد سجنه على ذمّة تحقيقات بالفساد

قرّرت محكمة الوزراء في الكويت إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار "حوالي 33 ألف دولار"، وذلك بعد سجنه على ذمة تحقيقات بالفساد؛ حسب صحيفة "القبس".

وجاء إخلاء السبيل بناء على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلًا عن المبارك، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

ويأتي قرار إطلاق سراح المبارك في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد إعادة انتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد.

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05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 05:07 PM

بعد سجنه على ذمّة تحقيقات بالفساد

الكويت.. إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق جابر المبارك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرّرت محكمة الوزراء في الكويت إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار "حوالي 33 ألف دولار"، وذلك بعد سجنه على ذمة تحقيقات بالفساد؛ حسب صحيفة "القبس".

وجاء إخلاء السبيل بناء على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلًا عن المبارك، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

ويأتي قرار إطلاق سراح المبارك في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد إعادة انتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد.

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