جدة على موعد مع أولى ورش "استمطار السحب" الأحد المقبل

يعتزم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة؛ الأحد المقبل، تنفيذ ورشة العمل الأولى "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب "بجدة.

يأتي ذلك بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.

وبثّ المركز مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، وكيف يساعد ذلك في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

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12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 09:01 PM

جدة على موعد مع أولى ورش "استمطار السحب" الأحد المقبل

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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يعتزم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة؛ الأحد المقبل، تنفيذ ورشة العمل الأولى "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب "بجدة.

يأتي ذلك بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.

وبثّ المركز مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، وكيف يساعد ذلك في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

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