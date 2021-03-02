مرور العاصمة المقدسة يطيح بقائدي الدراجات الآلية المخالفين

نشروا مقاطع أثناء قيادتهم بطريقة تعرض حياتهم والمارين للخطر

أعلن مرور العاصمة المقدسة عن ضبط عدد من قائدي الدراجات الآلية قاموا بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي أثناء قيادتهم الدراجات الآلية بطريقة مخالفة، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأكد المرور أن الموقوفين ستتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.