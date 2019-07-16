فضائح فساد جديدة بطلها "الخليفي".. والسبب لاعب أرجنتيني شهير

تحقيق استقصائي يفتح الصندوق الأسود للتجاوزات القطرية في عالم الرياضة

مرة أخرى، وليست أخيرة فيما يبدو، يتورط ناصر الخليفي، رئيس قنوات beIN القطرية رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في فضيحة فساد مالي، وانتهاك للقوانين الرياضية الفرنسية، وعمولات سرية مشبوهة، فضلاً عن الكذب على القضاة أثناء سير التحقيق.

ووفقًا لوثائق، اطلعت عليها صحف "ميديا بارت" الإلكترونية الفرنسية، و"ذا جارديان" البريطانية، و"دير شبيجيل" الألمانية، طلب "الخليفي" في أغسطس 2011م، بناء على طلب أمير قطر الحالي تميم بن حمد، الذي كان يشغل آنذاك منصب ولي العهد، دفع عمولة غير نظامية قدرها مليونا يورو إلى وكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري. كما طالبت شركة تدعىOryx QSI ، يملكها الخليفي وشقيقه، بـ "نفقات" لا يمكن تبريرها مطلقًا في التحويل.

تعليمات مباشرة من "تميم"

وتكشف صحيفة "ميديا بارت" في تقريرها الاستقصائي المطول عن إرسال "الخليفي" رسالة إلكترونية على بريد خالد آل ثاني، مدير مكتب تميم آل ثاني (ولي العهد آنذاك)، يطلب منه الموافقة على إرسال مليونَي يورو عمولة لوكيل اللاعب "باستوري"، ويدعى مارسيلو سيمونيان؛ وذلك نظير تسهيل عملية انتقال اللاعب الأرجنتيني من باليرمو الإيطالي إلى صفوف النادي الفرنسي، إضافة إلى نفقات غير مفهومة بقيمة 200 ألف دولار لشركة Oryx QSI التي يملكها شقيق الخليفي.

وهذا يعد احتيالاً وانتهاكًا للقوانين الفرنسية؛ إذ يُمنع منعًا باتًّا أن يدفع رئيس نادٍ أجرة بصفة شخصية إلى وكيل. وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) ورابطة دوري المحترفين لكرة القدم (LFP) لـصحيفة "ميديا بارت" أن مثل هذا الدفع، إذا كان قد تم على النحو المتفق عليه في الرسالة، لم ينتهك فقط لائحة الـ FFF، وإنما ينتهك القانون أيضًا؛ إذ تنص المادة L.222-17 من القانون الرياضي على أنه لا يُسمح بالدفع إلى وكيل إلا من قِبل لاعبين وأندية.

وبعد ثلاثة أشهر من مشروع دفع المال إلى وكيل باستوري قامت الشركة نفسها Oryx QSI بدفع 3.5 مليون دولار لشركة بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF)، وكان ذلك قبل شهر واحد من التصويت على إسناد تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى. وتشير رسالة بريد إلكتروني سرية إلى أن دفع المبلغ قد تم التفاوض عليه بشكل مباشر من قِبل مدير مكتب تميم آل ثاني، التي كشفت عنها "ميديا بارت" و"ذا جارديان".

اتهامات بالرشوة

كما وجَّه القاضي المالي رينو فان رومبيك الاتهام إلى ناصر الخليفي في أواخر مايو بتهمة "الرشوة" بشأن عملية الدفع هذه. ودافع رئيس الـ PSG عن نفسه بقوله إن شركة Oryx QSI التي لم يكن مساهمًا فيها في عام 2011، وإنما بين عامَي 2013 و2016 فقط، هي شركة "متعهدة بتقديم الطعام" خلال "الأحداث الرياضية وغيرها"، أسسها أخوه خالد المستحوذ عليها.

وقال ناصر الخليفي للقاضي في نهاية مارس إن "خالد الخليفي هو المدير العام للشركة، وهو الشخص الوحيد المخول بالتوقيع. وأنا شخصيًّا لا أستطيع التوقيع، ولا أستطيع القيام بأي نفقات".

لكن الرسالة السرية المتعلقة بقضية "باستوري" تُظهر عكس ذلك تمامًا؛ فهي موقَّعة بيد ناصر الخليفي، باسم Oryx QSI ؛ وبالتالي يحتمل أن رئيس الـ PSG قد كذب على القاضي خلال أول جلسة استماع له في مارس الماضي.

ويتضح من الرسالة أنها تصف عملية، أمر بها أمير قطر الحالي، تهدف إلى دفع من خلال الوسيط ناصر الخليفي وشركة ORYX QSI عمولة غير نظامية إلى وكيل، تمولها سرًّا دولة قطر!

حقيقة دور Oryx QSI

وكذلك تثير الرسالة التساؤل حول عملية فساد محتمل.. هل حصلت Oryx QSI بالفعل على 200 ألف دولار كتكاليف مرتبطة بانتقال خافيير باستوري؟ هل هي في الحقيقة أجرة ناصر الخليفي و/ أو أخوَيْه خالد ومحمد، اللذين كانا يمتلكان رأس مال Oryx QSI في تلك الفترة؟

لكن ما يثير التساؤل حقًّا الدور الخفي الذي تلعبه شركة Oryx QSL القطرية في دهاليز الرياضة. لقد أوضح مشروع دفع شركة Oryx QSI لـ"باستوري"، الذي تبعته بعد ثلاثة أشهر حوالة بـ 3.5 مليون دولار من شركة Oryx QSI إلى بابا ماساتا دياك، ابن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ وذلك لتسهيل فوز قطر بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، أن النشاط الحقيقي للشركة بعيد كل البُعد عن "التعهد بتقديم الطعام" الذي أشار إليه ناصر الخليفي أمام القاضي.

ويختتم التحقيق المطول بالتساؤل حول طبيعة عمل الشركة القطرية الحقيقي بالقول: "هل تعتبر Oryx QSI شركة وهمية في الواقع، تهدف إلى تمرير عمليات الدفع الخفية لقطر في المجال الرياضي؟ هل مولت دولة قطر شركة ابن دياك بـ3.5 مليون دولار سرًّا، كما كان مخططًا له في عملية باستوري؟".