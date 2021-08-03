للعام 22 على التوالي.. "سليمان الحبيب" ينظم دورة علمية في طب الأطفال

معتمدة من هيئة التخصصات.. وضمن أنشطتها التعليمية لتأهيل الكوادر الوطنية

ضمن برامجها التدريبية وأنشطتها التعليمية لتأهيل الكوادر الوطنية، تنظم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية للعام الثاني والعشرين على التوالي، الدورة المكثفة لطب الأطفال والمعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإجمالي 19 ساعة تعليم طبي وبمشاركة تسعة عشر متحدثًا، سيقدمون خلالها عشرين محاضرة تعليمية، بالإضافة إلى جلسات نقاشية وعلمية وورش عمل.

ومن المقرر أن تعقد هذه الدورة يوم الأحد 15 أغسطس 2021 م الموافق 7 محرم 1443هـ في قاعة الأستاذ الدكتور سليمان الماجد بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي.

وأوضح البروفيسور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء بمجموعة د.سليمان الحبيب الطبية ورئيس الدورة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد النجاح السابق للدورات الماضية ولله الحمد، والتي شهدت مشاركات وحضورًا لافتًا؛ نظرًا لأهميتها وتنوع فعالياتها وتواجد محاضرين عالميين على مستوى عالٍ من المهنية؛ حيث شكلوا فرصة سانحة لتبادل الخبرات الصحية ونقل التجارب العلمية، من أجل تحسين جودة وكفاءة الكوادر الطبية في هذا التخصص وبما يعود بالفائدة على المتدربين.

واستطرد الحربش قائلًا: إن هذه الدورة التدريبية موجهة لأطباء الأطفال، وأطباء الزمالة والأطباء المتدربين والمتقدمين للحصول على الزمالات السعودية والعربية والبريطانية؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. وسيتم خلال المحاضرات تقديم ورش للعمل، ومناقشة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية والدراسات العلمية ذات الصلة بتخصصات طب الأطفال الدقيقة.

وأضاف أن اللجنة المنظمة التي يترأسها وتضم في عضويتها د.حماد الشايع استشاري أمراض الكلى لدى الأطفال ومدير برنامج تدريب طب الأطفال؛ حرصت على تعدد الخبرات العلمية للأطباء المشاركين من ذوي ‏الاختصاص، ووفرت كل المتطلبات اللازمة لتحقيق الفائدة المرجوة من إقامة هذه التظاهرة العلمية.

جدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تُعد من أكبر القطاعات الصحية التي تبنت برامج تدريبية وتأهيلية انطلاقًا من مسؤولياتها المجتمعية والعلمية، وتمتلك مسيرة حافلة ومشرفة في هذا المجال، ومنذ تأسيسها تعتبر التعليم والتدريب الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية.. ومن أبرز أنشطة أكاديمية مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، إطلاق "16" برنامج زمالة في تخصصات مختلفة و"5" دبلومات، وكذلك تأهيل "2000" ممارس صحي فترة الامتياز من "13" جامعة، بالإضافة إلى إصدار مجلة د.سليمان الحبيب الطبية المحكمة، وإطلاق جائزة د.سليمان الحبيب للبحث العلمي.