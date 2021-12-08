ماليزيا.. الكشف عن أول "روبوت عربي" لتقديم الخدمات السياحية والطبية والأمنية على مستوى العالم

فريق مصري يقود الاختراع

(خاص- ماليزيا) : أعلن في كوالالمبور العاصمة الماليزية عن الانتهاء من تصنيع أول روبوت عربي بالكامل.

وكشف المهندس المصري طارق جمال الدين عن انتهائه وفريق العمل عن إطلاق الروبوت الذي صنع على شكل هرم الملك الفرعوني المصري "خوفو"، ويحمل اسم "ريمو"، ويعمل بنظام تشغيل تقني عالي الدقة الذي تم ابتكاره بالكامل من نفس الفريق.

ويأتي هذا الاختراع بعد مرور سنتين من إنتاج الروبوت الممرضة الذي تم الكشف عنه بمدينة سول في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر الروبوتات العالمي، والذي كان يقدم كل الخدمات الطبية لأفراد الأسرة وكبار السن والمحتاجين، كما يمكن استخدامه في الأماكن السياحية كالمتاحف وأماكن الترفيه والقرى السياحية، وكذلك تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات، وخاصة في أوقات الأزمات والأوبئة، والتي تستلزم التدخل والاستعانة بالأجهزة للحفاظ على الأرواح البشرية، والروبوت مدعم بإمكانيات خاصة بالتعليم والتدريب والتدريس عن بعد، وقد تم إضافة كل هذه الخدمات.

والروبوت "ريمو" يعد أول روبوت حقيقي مطبق فيه هذه الأنظمة من ابتكار مجموعة العمل، كما يحتوي على العديد من البرامج ومدعم بخصائص مميزة، ومنها التعرف على أفراد الأسرة، وحالتهم الصحية والتفاعل مع الأشخاص والتعبير عن المشاعر والعواطف مثل الحب والفرحة والغضب وغيرها، بالإضافة لتمكنه من التحدث بلغات متعددة، ومنها اللغة العربية، والتعرف على الأشياء وتمييز الأشياء الخطيرة والإبلاغ عنها، وحفظ بيانات الضيوف.

ويمكن التحكم في الروبوت من خلال شاشة تعمل باللمس أو بالإشارة أو بأذرع التحكم عن بعد أو بالصوت أو عن طريق الحاسب أو المحمول أو موقع الروبوت على الإنترنت، ويمكنه حفظ كم لا نهائي من البيانات باستخدام شريحة إلكترونية داخلية، كما يتصل الروبوت بالحوسبة السحابية والاستفادة من إمكانيات الشبكة العنكبوتية، كما يستطيع قياس درجة حرارة الأشخاص ومعرفة ما إذا كان الشخص يرتدي الكمامة أم لا.

كما يدعم الروبوت التحرك في جميع الاتجاهات وإمكانية توسعة إمكانيات الروبوت من ناحية البرمجة والقطع الإلكترونية خاصة.