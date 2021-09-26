الهلال : إصابة "البليهي" في العضلة الخلفية .. وتطبيقات تكتيكية تجهز الفريق للحزم

أوضحت الفحوص الطبية تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "علي آل بليهي" لإصابة في العضلة الخلفية؛ وذلك خلال مجريات لقاء الفريق الماضي أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).
ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الحزم" الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 11:45 PM

الهلال : إصابة "البليهي" في العضلة الخلفية .. وتطبيقات تكتيكية تجهز الفريق للحزم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضحت الفحوص الطبية تعرض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "علي آل بليهي" لإصابة في العضلة الخلفية؛ وذلك خلال مجريات لقاء الفريق الماضي أمام الشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).
ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الحزم" الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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