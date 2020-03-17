صور الأقمار الصناعية: أتربة مثارة تؤثر بـ4 مناطق

هيئة الأرصاد: ستؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بأن آخر الصور للأقمار الصناعية توضح تأثر أجزاء من عدة مناطق في المملكة بشبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة المثارة.

وأوضحت "الأرصاد" أن المناطق المشمولة بهذا التأثر هي: "الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، وحائل".

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انعدام الرؤية الأفقية

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17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 03:30 PM

هيئة الأرصاد: ستؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية

صور الأقمار الصناعية: أتربة مثارة تؤثر بـ4 مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بأن آخر الصور للأقمار الصناعية توضح تأثر أجزاء من عدة مناطق في المملكة بشبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة المثارة.

وأوضحت "الأرصاد" أن المناطق المشمولة بهذا التأثر هي: "الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، وحائل".

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انعدام الرؤية الأفقية

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