"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى السابعة مساءً.
المركز الوطني: تصحب برياح نشطة وتشمل 7 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى السابعة مساءً.