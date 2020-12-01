المحسن مديرًا تنفيذيًّا للشؤون المالية والإدارية بـ"طبية" جامعة سعود

أصدر رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، قرارًا بتكليف الدكتور صالح بن زيد المحسن مديرًا تنفيذيًّا للشؤون المالية والإدارية بالمدينة الطبية الجامعية.

والدكتور "المحسن" حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (إدارة تنفيذية في المجال الصحي من جامعة فرانكفورت للأعمال)، وهو استشاري الحساسية والمناعة في المدينة الطبية الجامعية، وأستاذ طب الأطفال بكلية الطب.

كما شغل العديد من المناصب؛ منها المشرف على الزمالة والدراسات العليا ورئيس قسم طب الأطفال في كلية الطب ومستشفى الملك خالد الجامعي.

كما أشرف على تأسيس وإدارة مركز الأمير نايف للأبحاث الصحية، وبرنامج التشغيل للمدن الطبية بوزارة الداخلية في الرياض وجدة. ويشغل حاليًّا عضوية مجلس إدارة شركة جامعة الملك سعود الصحية.