المملكة استضافت العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية وتحقيق إنجازات تاريخية.. تعرّف على أبرز إنجازات وزارة الرياضة في 2021

في ظل الدعم غير المسبوق لقطاع الرياضة والشباب من ولاة الأمر.. وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وتنفيذاً لمبادرات برنامج "جودة الحياة"

يعيش القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية اليوم، تطوراً كبيراً على جميع الأصعدة، نظير ما يحظى به من حرص واهتمام غير مسبوقين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – أيده الله-، والذي حمل على عاتقه دعم المسيرة الرياضية في المملكة؛ لاحتضان الفعاليات الكبرى، والبطولات العالمية، وتحسين البنية التحتية، مما أسهم بتواجُد المملكة على خارطة الرياضة عالمياً.

في عام 2021م احتضنت المملكةُ العديد من المنافسات والأحداث والفعاليات الرياضية في مختلف المجالات، وذلك تحت مظلة وزارة الرياضة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنفيذاً لمبادرات برنامج "جودة الحياة".

شهر يناير:

البداية كانت برالي داكار 2021م، المسابقةُ الأضخم في عالم المحركات، والتي احتضنتها المملكة للمرة الثانية على التوالي، وعلى مدار 13 يوماً شهدت مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم، وعلى مسافةٍ بلغت 7600كم، حيث حصد الفرنسي بيتر هانسيل لقب الرالي لفئة السيارات، فيما فاز الأرجنتيني "كيفين بينافيديس" بلقب فئة الدراجات النارية، وتمكن مواطنه "مانويل أندوخار" من الحصول على لقب الدراجات النارية الرباعية.

كما حاز التشيلي "فرانسيسكو لوبيز كونتاردو" على اللقب في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، أما فئة الشاحنات، فقد شهدت سيطرةً من روسيا، بعد أن نجح فريق "ديميتري سوتنيكوف" بخطف اللقب، بينما حلّ فريق "أنطون شيبالوف" ثانياً، وفريق "آيرات مارديف" ثالثاً.

خطّ سير السباق، شهد المرور على 10 مدن سعودية وهي:" جدة، بيشة، وادي الدواسر، الرياض،القيصومة، حائل، سكاكا، نيوم، العلا، ينبع"، كما نجح خمسة متسابقين سعوديين بالوصول إلى خطّ النهاية، وهم: " يزيد الراجحي، صالح العبدالعالي، ياسر بن سعيدان، مشعل الغنيم، وسعيد الموري.

مطلعُ هذا العام شهد تتويج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، لنادي النصر بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي، إثر فوزه على شقيقه الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في 30 يناير 2021م على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، كما شهد هذا الشهر زيارة السويسري "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمملكة العربية السعودية؛ حيث زار مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأكاديمية مهد، والتقى بوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

شهر فبراير:

الشهر الثاني من هذا العام تشرّف الرياضيون بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله- لمناسبتين عالميتين، كانت الأولى "كأس السعودية" للفروسية، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين –أيده الله-، وبجائزةٍ كبرى بلغت 20 مليون دولار، حصد لقبها الخيل "مشرف"، أما المناسبةُ الثانية، فحضورهُ –رعاه الله- لمنافسات "فورمولا إي الدرعية" التي احتضنتها المملكة، وفازبلقبها البريطاني سام بيرد.

وفي هذا الشهر أيضاً تمّ فيه تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائباً لرئيس المجلس الآسيوي عن دورة الألعاب الآسيوية 2034م، والتي ستقام في العاصمة الرياض –بمشيئة الله تعالى-، ولأول مرةٍ في تاريخ المملكة.

كما قام الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بزيارةٍ لدولة قطر الشقيقة، وبدعوةٍ كريمة من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية؛ وذلك لحضور بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

حقّقت وزارةُ الرياضة أيضاً في شهر فبراير إنجازاً مميزاً، تمثّل في حصولها على الصدارة في التقرير الثاني عام 2020م لأداء الأجهزة الحكومية في البرنامج الموحّد "" GRID نظير تحقيقها العلامة الكاملة في نسبة التفاعل مع الأجهزة الحكومية.

"نوفمبر" كان نقلةً نوعيةً في تاريخ الاتحادات الرياضية، وذلك بعد إطلاق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لاستراتيجية الدعم، وبميزانيةٍ تقدّر بـ2.6 مليار ريال، إضافةً إلى إطلاقه مشروع التصنيف الإداري للأندية؛ لضمان الحوكمة بصورةٍ أفضل، وإتاحة الفرصة لجميع الأندية في الدخول ضمن التصنيف، كما اشتمل هذا الشهر على مشاركة سمو وزير الرياضة في مبادرة "كاتووك" والتي تهدف لرفع الوعي بحماية القطط البرية المهددة بالانقراض.

هذا الشهر شهد تحقيق منجز قاري لممثل الوطن نادي الهلال بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري بهدفين دون رد، وشهد هذا الإنجاز تكريماً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله- والذي استقبل الفريق وهنأه بهذه المناسبة.

المملكةُ حصلت هذا الشهر على مصادقة المجلس الأولمبي الآسيوي على منح العاصمة الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية 2025، والإعلانُ عن مسار رالي داكار 2022، إلى جانب الكشف عن اكتمال جاهزية حلبة كورنيش جدة لاحتضان منافسات الفورمولا1، وإطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم النسائية، بالإضافة إلى استضافة بطولة العالم للتايكوندو للسيدات.

شهر ديسمبر:

شهرُ ديسمبر تحوّلت فيه الأحلام إلى حقيقة، ولاحت نجوم المنجزاتِ مجدداً؛ لتضيءَ السماء، وتخطفَ الأضواء، وذلك بعد احتضان الجولة ما قبل الأخيرة من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1لعام 2021م، والذي شهد حضورَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله- للسباق، الذي أقيم على ثلاثة أيام، اعتباراً من 3-5 ديسمبر 2021، وذلك على حلبة كورنيش جدة.

هذا السباق العالمي الكبير شهد منافسة قوية بين المتسابقين العالمين، وتحديداً بين البطلين البريطاني "لويس هاميلتون" ومنافسه الهولندي "ماكس فرستابين"، لكن الأول استطاع من حسم هذه الجولة المثيرة والحصول على لقب هذه الجولة.

"ديسمبر" عروس العام، حقّق فيها المنتخبُ السعوديُ للكاراتيه ستّ ميدالياتٍ في البطولة الآسيوية، التي أقيمت منافساتُها في دولة كازاخستان، كانت الميداليتان الذهبيتان من نصيب البطل الأولمبي طارق حامدي، والبطل الشاب سلطان القحطاني، فيما حقّق الثلاثي ياسر البارقي، فهد الخثعمي، سلطان الزهراني ثلاثة ميداليات فضيّة، أما الميداليةُ الخامسة فكانت برونزية القتال الجماعي للكابر.

في هذا الشهر استضافت جدة منافسات نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3*3 بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبمشاركة 12 فريقاً من مختلف دول العالم، كما نظّمت المملكة بطولة "قفز الحواجز" للفروسية، وذلك على ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، والتي توّج فيها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربي السعودية الفارسة الأسترالية "إدوينا ألكساندر" بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى للبطولة.

وعلى صعيد الإنجازات الوطنية، تمكّن الرباع منصور آل سليم من الحصول على الميدالية الذهبية لرفع الأثقال، كما حصد الرباع سراج آل سليم ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار.