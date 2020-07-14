ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43

من ضمن 56 إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.



وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.