وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير عبر حسابه في تويتر، قائلاً: نرصد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات .

وتابع: قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه.