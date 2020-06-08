بعد التقيد به لأشهر.. تونس تنهي إغلاق "كورونا"

رفع حظر التجول وإعادة الحياة الطبيعية

ذكر مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه أمر اليوم (الاثنين)، برفع حظر التجول المفروض منذ مارس (آذار)، لكبح انتشار فيروس كورونا.

وأرجع المكتب القرار إلى النجاح في السيطرة على الوباءـ وفقاً لـ"رويترز".

وأعادت تونس بالفعل فتح المتاجر والأنشطة التجارية والمساجد والمقاهي والفنادق بعد إغلاق كل الأنشطة تقريباً على مدار شهور.