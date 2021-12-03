فريق بحثي بجامعة المؤسس يحصل على براءة اختراع من مكتب براءات بأمريكا

ابتكر طريقة إيصال دوائي فعال بتقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل

توصل فريق بحثي بقسم الصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز لطريقة إيصال دوائي فعالة باستخدام تقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل وذلك من خلال حويصلات نانوية قابلة للتحور تعطيها قدرة فائقة على النفاذ من خلال الجلد مما يساهم في إيصال الدواء بطريقة آمنة وفعالة وبأقل آثار جانبية لأولئك المرضى الرجال الذين يعانون من مشاكل جنسية.

وتفصيلاً، حصل الفريق البحثي المكون من الأستاذ الدكتور خالد محمد الصي والدكتور عمر دخيل الله الحجيلي والدكتور عبدالله العمودي والدكتور أسامة عبدالحكيم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستغرق الفريق البحثي عامين من العمل الدؤوب لتحقيق هذا الاختراع الذي يأتي إسهاماً من جامعة المؤسس فيما تخطوه المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 في مجال الصناعات الدوائية.