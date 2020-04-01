"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم

لمتابعة مستجدات الوضع الصحي

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

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01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 01:40 PM

لمتابعة مستجدات الوضع الصحي

"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تشارك في مؤتمر كورونا اليوم

عبدالله البرقاوي

الرياض

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تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المؤتمر الصحفي المشترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا.

حيث يُعقد المؤتمر الصحفي عند الثالثة والنصف من مساء اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والمتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

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