الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو

أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.