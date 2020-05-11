الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".
وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.
أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".
وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.