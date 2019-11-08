مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية

المخالفون لنظام المراعي أُحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.