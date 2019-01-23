"صحة حائل": 2021 موعد انتهاء المشاكل الصحية بالمنطقة.. وربط المستشفيات بملف واحد

سيتم الانتهاء من مستشفى الولادة والأطفال و38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه

تصوير: بشير الزويمل: وعد مدير عام "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري، خلال اللقاء الثاني مع المواطنين والإعلاميين بالمنطقة، في القاعة الرئيسية بمستشفى الملك سلمان التخصصي، بأن تنتهي جميع مشاكل الصحة بحائل، سواء المنشآت أو التخصصات، في عام 2021م.

وفي حديثه للحضور، أشار "الشمري" إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بحي المصيف سيتم الانتهاء منه في نهاية العام الحالي، مفيداً بأن 38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه حالياً.

وأوضح "الشمري" أن جميع مستشفيات المنطقة الداخلية والطرفية سيتم ربطها بملف إلكتروني واحد، مبيناً أن أول جرعة للكيماوي ستُعطى للمرضى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اكتسب المختصون فيها مهارات في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وحول تعثر مستشفى حائل العام في حي الشفا، أوضح "الشمري" أنه سيكتمل العمل بالمشروع في عام 2021.

ووعد مدير "صحة حائل" المراكز الصحية، باستكمال جميع متطلباتها، مرجعاً السبب في تقصير بعضها إلى عدم رغبة الأطباء في العمل خارج مدينة حائل.

وحول التخصصات التي تتطلع "صحة حائل" لتوفيرها في عام 2019، أوضح أن مستشفى الملك سلمان التخصصي سيتم دعمه بعدة تخصصات منها: العيون والتجميل وزراعة القوقعة ومركز تبديل المفاصل والحروق وعمليات القلب.

وفي ختام حديثه، أكد أن "صحة حائل" تحرص على تحسين الخدمة الصحية بالمنطقة لتقديمها لجميع أبناء المنطقة.

وأتاح مدير "صحة حائل" للمواطنين والإعلاميين وقتاً للأسئلة والمقترحات.