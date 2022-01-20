"رايو فاليكانو" يرفض عرض "النصر" للمرة الثانية.. بقيمة 5.5 ملايين يورو للتخلي عن "ستول"

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن إدارة نادي رايو فاليكانو الإسباني قد رفضت من جديد عرض النصر لضم الحارس ستول ديميتريفسكي .

وبحسب ما نقلت صحيفة "unionrayo" فإن إدارة النادي الإسباني رفضت عرضاً بقيمة 5.5 ملايين يورو للتخلي عن الحارس.

وأضافت أن هذا هو العرض الثاني للنادي حيث كان العرض الأولي من النصر بقيمة 3.5 ملايين يورو.

ويلعب ديميتريفسكي في رايو فاليكانو الإسباني منذ أغسطس 2018 حيث خاص 102 مباراة، استقبل خلالها 119 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة.

ومثل اللاعب المقدونى، منتخب مقدونيا في 49 مباراة دولية، استقبل خلالها 51 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على شباكه نظيفة 21 مرة.

وشارك ديميتريفسكي مع منتخب مقدونيا في يورو 2020، التي ودعها الفريق من الدور الأول بعد المشاركة في مجموعة ضمت منتخبات هولندا وأوكرانيا والنمسا.