البرلمان اللبناني يصوت على الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

اعتمدت خطة لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.

ووافقت الحكومة اللبنانية اليوم على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، ويجب أن تنال الخطة الثقة في اقتراع بالبرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

البرلمان اللبناني لبنان

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06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 10:06 PM

اعتمدت خطة لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية

البرلمان اللبناني يصوت على الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم (الخميس)، إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.

ووافقت الحكومة اللبنانية اليوم على خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود، ويجب أن تنال الخطة الثقة في اقتراع بالبرلمان، وفقًا لـ"رويترز".

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