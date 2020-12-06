القادسية يذيق الشباب أول خسارة ويزيحه عن (حلم ) الصدارة

أذاق القادسية نظيره الشباب أول خسارة له في الدوري 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانياً على رصيده السابق 14 نقطة، فيما قفز القادسية للمركز الثامن برصيد 10نقاط.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق ماكيتي ديوب للشباب أولاً عند الدقيقة 19من زمن الشوط الأول.

وعدل "اسبريا " النتيجة للقادسية عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 65 خطف كارلوس اندريا هدف النقاط الثلاث للقادسية.

القادسية الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

2

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 08:08 PM

القادسية يذيق الشباب أول خسارة ويزيحه عن (حلم ) الصدارة

أحمد سرور

الرياض

5 2,699

أذاق القادسية نظيره الشباب أول خسارة له في الدوري 2/1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة بقي الشباب ثانياً على رصيده السابق 14 نقطة، فيما قفز القادسية للمركز الثامن برصيد 10نقاط.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق ماكيتي ديوب للشباب أولاً عند الدقيقة 19من زمن الشوط الأول.

وعدل "اسبريا " النتيجة للقادسية عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 65 خطف كارلوس اندريا هدف النقاط الثلاث للقادسية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

القادسية الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020