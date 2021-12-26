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المركز: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد

"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

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أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (10-11-2021) و(08-08-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأحد 22 / 05 / 1443هـ؛ الموافق 26 / 12 / 2021م.