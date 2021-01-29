"الضمان الاجتماعي" بـ"صبيا" يكرم عددًا من موظفيه المتميزين

نظير ما يقدمونه من خدمة لمستفيدي المكتب

كرّم مدير مكتب الضمان الاجتماعي بصبيا محمد إبراهيم عاتي، عددًا من الموظفين المتميزين في عملهم؛ نظير ما يقدمونه من خدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.



ويأتي التكريم حرصًا من مدير المكتب على متابعته المستمرة لكل الموظفين، وخصوصًا المجتهدين في أداء عملهم على الوجه الأكمل.