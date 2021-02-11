مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس

حصدوا جوائز محلية وإقليمية ودولية خلال 2020

كرم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، 11 طالبًا وطالبة، حققوا منجزات محلية وإقليمية ودولية، ومثلوا الإدارة والوزارة والمملكة في جوائز، شملت جائزة التفوق لمكتب التربية العربي 2020، وبرنامج جلوب البيئي.

كما شملت المنافسات النهائية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة 2020، والمشاركة في ملتقى الشتاء والربيع، والترشيح للمشاركة في فعاليات مكتب التربية العربي بدول الخليج لتنمية النشء وتعزيز قيم المواطنة.

كما تم تكريم ستة من قادة وقائدات المدارس لإشرافهم على هذه المنجزات.

واستعرض الطلاب والطالبات، خلال التكريم مراحل مشاركاتهم التنافسية وتجاربهم، وقدم أولياء الأمور وقادة وقائدات المدارس شكرهم لوزارة التعليم وإدارة صبيا على هذه الوقفة التكريمية.

وأكد مدير تعليم صبيا أن تحقيق الجوائز والمشاركة في المنافسات الوطنية والدولية أحد الأمور المهمة التي تقاس من خلالها مخرجات العملية التعليمية، وحضور وزارة التعليم وتعليم صبيا الدائم بالمشاركات النوعية، وحصد الجوائز في مختلف المسارات.

وثمن الدكتور "الخرمي" الدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من القيادة الرشيدة، وبالمتابعة الحثيثة من أمير منطقة جازان ونائبه، وبمساندة جهاز الوزارة بقيادة وزير التعليم.

وأشاد "الخرمي" بجهود المدارس وقادتها، ودور أقسام الإدارة، ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات في الدعم والتحفيز، وخدمة هذه الفئة المتميزة من الطلاب والعمل على الارتقاء بها.

يذكر أن تعليم صبيا حقّق خلال 2020، قرابة 50 منجزًا في مختلف المسابقات المحلية والعربية والدولية على مستوى جوائز حمدان بن راشد للأداء التعليمي، وجازان للتفوق والإبداع، ومكتب التربية العربي للتفوق الدراسي، وجلوب البيئي، ومسابقة الكانجارو، وموهوب للرياضيات والعلوم، وأولومبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأولومبياد الرسم والتصوير التشكيلي، والتصميم الفني.

وحظيت الإدارة، إثر ذلك، بخطابات شكر وتقدير من وزارة التعليم بخصوص فوز بحث علمي للمشاركة في مؤتمر جلوب العالمي 2020، وحصول الإدارة على الوسام الذهبي في المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة 2020، والوسام الذهبي في مشروع الوعي المالي ريالي 2020، وخطاب شكر من وزارة التعليم لقسم الموهوبين.