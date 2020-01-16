بعد إنهاء التمرد.. تعيين مديرا جديد للمخابرات السودانية

قبول استقالة "دمبلاب"

عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (الخميس)، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وأوضح المجلس في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز؛ بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة تمرد نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز الثلاثاء الماضي.