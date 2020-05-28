بعد صمود ٨٦ يومًا.. "رنية" تُسجل ثاني إصابات "كورونا"

سجلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ثاني إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد صمود دام ٨٦ يومًا، مُنذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وأعلنت وزارة الصحة، الحالة المصابة، ضمن تقريرها المعلن اليوم الخميس، بعد أن كانت المحافظة غائبة عن تقارير الحالات نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية مُنذ بداية الأزمة، على الرغم من كون المحافظات المجاورة كانت قد شهدت وسجّلت العديد من الحالات المصابة، وتظهر بشكل مستمر عبر التقارير المعلنة لوزارة الصحة.