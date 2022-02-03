بالصور.. زوّار بوليفارد رياض سيتي يخوضون تجربة ممارسة الدراجات الهوائية افتراضيًا

الفعاليّة ستشهد سباقًا افتراضيًا في الخامس من فبراير عند الساعة الـ 4.30 مساءً

انطلقت في البوليفارد رياض سيتي أمس، فعالية الدراجات الهوائية الافتراضية "الطريق إلى العلا"، بتنظيم MYWHOOSH للدراجات الافتراضية، والاتحاد السعودي للدراجات.

وسلطت الفعالية التي شهدت إقبالاً منذ الساعات الأولى الضوء على خوض تجربة ممارسة الدراجة الهوائية بطريقة تقنية حديثة، في مسارات محاكاة للواقع بمحافظة العلا التي تم تدشين مسارها الجديد في التطبيق كأول مسار لـ"MYWHOOSH " خارج دولة الإمارات بمسمى "الطريق إلى العلا"، إذ يستمتع المتسابق بجمال التنوع الجغرافي الطبيعي والتعرّف على العالم الافتراضي للدراجات الهوائية.

وستشهد الفعالية سباقًا افتراضيًا في الـ 5 من فبراير 2022م عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، وسيكون مخصصًا للمحترفين والهواة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتنافسون من خلاله على مسافة 45 كيلومترًا.

يُذكر أن الفعالية المتاحة لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين مستمرة حتى الـ 8 من فبراير 2022 م من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة مساءً.