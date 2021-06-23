حالة أمطار رعدية ورياح تواعد 6 محافظات في جازان

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات: أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، وفيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 09:34 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية حتى الـ 7 مساءً

حالة أمطار رعدية ورياح تواعد 6 محافظات في جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات: أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، وفيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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