حالة أمطار رعدية ورياح تواعد 6 محافظات في جازان

"الأرصاد": تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات: أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، وفيفا، هروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.