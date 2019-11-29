"بلدي مكة" يتهم الأمانة بالتقصير في منع بيع الدخان داخل الأحياء

طالب بتكثيف الرقابة على المحال المخالفة وإغلاقها وتطبيق الأنظمة

اتهم نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي أمانة العاصمة المقدسة بالتقصير في منع بيع الدخان داخل أحياء العاصمة المقدسة.

وأكد الروقي أن بيع الدخان داخل حد الحرم ممنوع نظامًا؛ وطالب الأمانة بإغلاق محال بيع التبغ المنتشرة في الأحياء.

وأضاف بأن دور المجلس البلدي يكون بالمراقبة والرصد، وهناك تقصير من أمانة العاصمة المقدسة في منع بيع التبغ في المحال والبقالات داخل أحياء مكة؛ بحكم أن بيعه ممنوع داخل حد الحرم، بحسب النظام.

وأشار الروقي إلى أن الرقابة ضعيفة من قِبل أمانة العاصمة المقدسة في هذا الخصوص، ومطالبًا بحملة رقابية مكثفة على المحال التي تبيع الدخان، وإغلاقها فورًا، وتطبيق الأنظمة بحقها.