"سلطان بن محمد" يواسي الإعلامي "الظويهر" في وفاة ابنه "عبدالمجيد"

توفي إثر حادث مروري وقع له بشرق العاصمة الرياض

قدم الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي تعازيه ومواساته للإعلامي هلال بن معصود الظويهر، في وفاة ابنه "عبدالمجيد"، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جهته، ثمّن الإعلامي هلال الظويهر مشاعره الصادقة ومواساته والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف الحزن عنه، مؤكداً أن هذا ليس مستغرباً على سموه الذي عرف بتواضعه ومواقفه الخيرة مع أبناء الوطن، سائلاً الله له مزيداً من التوفيق والسداد.

وأعرب الإعلامي "الظويهر" عن شكره وتقديره لكل من واساه وأسرته في وفاة فقيدهم الغالي سواءً كان حضورياً أو هاتفياً أو فاكسياً، والتي كان لها دور كبير في تخفيف الألم والحزن في مصابهم، مثمناً لـ"سبق" تفاعلها وتعازيها مع مُصابه الجلل بفقيدهم الغالي.

وكان الإعلامي الظويهر قد فجع بوفاة ابنه "عبدالمجيد" يوم أمس الأول إثر حادث مروري وقع له بشرق العاصمة الرياض، حيث أديت عليه صلاة الجنازة بجامع الراجحي بحي الجزيرة وتم دفنه بمقبرة النسيم بالرياض.