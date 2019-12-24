#مجلس_الوزراء يشدد على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم

خادم الحرمين وجّه الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية

شدد #مجلس_الوزراء اليوم، على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، فيما وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية.



كما شدد المجلس في جلسة اليوم على أن منظمة التعاون الإسلامي صوت موحد للأمة الإسلامية.