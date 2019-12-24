#مجلس_الوزراء يشدد على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم

خادم الحرمين وجّه الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية

شدد #مجلس_الوزراء اليوم، على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، فيما وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية.

كما شدد المجلس في جلسة اليوم على أن منظمة التعاون الإسلامي صوت موحد للأمة الإسلامية.

مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 02:23 PM

خادم الحرمين وجّه الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية

#مجلس_الوزراء يشدد على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شدد #مجلس_الوزراء اليوم، على حماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، فيما وجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوزراء بالالتزام بتنفيذ برامج ومشروعات الميزانية.

كما شدد المجلس في جلسة اليوم على أن منظمة التعاون الإسلامي صوت موحد للأمة الإسلامية.

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مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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