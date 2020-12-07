"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020، تسجيل 209 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358922 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 289 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 349168 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 12حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5977 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3777 والحالات الحرجة 577 حالة.