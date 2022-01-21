لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة .. استعداداً للقاء عمان

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء غدٍ السبت، في مقر معسكرهم في محافظة "جدة" استعداداً لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وسيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الأخضر ضيفاً على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير على ملعب سايتاما بطوكيو.



وسيخضع اللاعبون يوم غدٍ فور انتظامهم في المعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل التأكد من سلامتهم. وسيجري الأخضر مساء غدٍ السبت حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة 7:00 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.