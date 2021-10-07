السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"

أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.

وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

0335895242