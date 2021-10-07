السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"

أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242

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07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 05:12 PM

أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية

السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242

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