السفارة السعودية في اليابان تتابع آثار الزلزال في "شيبا"

أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242
أهابت بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية
أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع السفارة آثار الزلزال في محافظة #Chiba، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد.
وأهابت السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
0335895242