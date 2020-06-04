المغرب تُسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات التعافي بلغت 7195 حالة

سجلت المغرب 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8003، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 208 بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7195 بعد تعافي 329

آخرين، بما معدله 90 % من الشفاء، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 253 ألف حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 10:07 PM

إجمالي حالات التعافي بلغت 7195 حالة

المغرب تُسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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سجلت المغرب 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8003، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 208 بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7195 بعد تعافي 329

آخرين، بما معدله 90 % من الشفاء، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 253 ألف حالة بعد الكشف المخبري.

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فيروس كورونا الجديد

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