جامعة الملك فيصل تستضيف محاضرة عن "مهددات الأمن الوطني"

يلقيها اللواء "بسام عطية" المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة

تنظم جامعة الملك فيصل -ممثلة في وحدة التوعية الفكرية- بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، محاضرة عامة لكل المنسوبين والطلاب من الجنسين بعنوان "مهددات الأمن الوطني".

ويلقي المحاضرة اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 11/ 6/ 1441هـ الموافق 5/ 2/ 2020م، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية.